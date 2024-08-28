Черданцев: «Зенит» может объявить о переходе Соболева в самое ближайшее время

Комментатор Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ» объявил, что «Зенит» в самое ближайшее время может объявить о переходе форварда «Спартака» Александра Соболева.

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— До 21:00 (мск) Соболев может все‑таки перейти в «Зенит». Мы сообщаем об этом первыми, — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» в июле. СМИ сообщали о возможном уходе 27‑летнего игрока из московского клуба. За «Спартак» футболист выступает с января 2020 года, забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи в 139 матчах.

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