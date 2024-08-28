Отец Мамардашвили объяснил, почему голкипер согласился подписать контракт с «Ливерпулем»

Давид Мамардашвили, отец голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили, объяснил, почему его сын принял решение подписать контракт с английским «Ливерпулем».

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Мамардашвили начнет выступление за «красных» с сезона‑2025/26, ближайший сезон вратарь проведет в «Валенсии» на правах аренды.

— Мы, когда играли на чемпионате Европы, думали только о матчах сборной Грузии, а после окончания ЕВРО начали работать над трансфером. Кроме «Ливерпуля» были варианты, которые мы ждали. Но там не получилось, к сожалению, и мы выбрали «Ливерпуль». Все клубы ждали окончания чемпионата Европы. У нас на руках остался один реальный вариант — «Ливерпуль». Я хочу сказать спасибо большое болельщикам из России за то, что во время чемпионата Европы поддерживали Георгия, — приводит слова Давида Мамардашвили Metaratings.ru.

Мамардашвили 23 года, он выступает за «Валенсию» с 2021 года, ранее голкипер был игроком тбилисских «Динамо» и «Локомотива», а также «Рустави».

На чемпионате Европы‑2024 в Германии Мамардашвили совершил 30 сейвов, играя за грузинскую сборную.