"Локомотив" уверенно обыграл "Химки" в Кубке России

Московский "Локомотив" со счетом 4:0 разгромил "Химки" в матче третьего тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

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Забитыми мячами отметились Егор Погостнов (4-я минута), Тимур Сулейманов (43, 57) и Дмитрий Радиковский (81). Радиковский забил в дебютном матче за "Локомотив", футболист вышел на поле на 76-й минуте.

"Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице группы В с 9 очками. Далее располагаются "Ростов" (6 очков), "Химки" (3) и "Оренбург" (0). В четвертом туре "Химки" и "Локомотив" сыграют на домашней арене подмосковной команды, "Ростов" примет "Оренбург". Матчи пройдут 18 сентября.

По итогам группового этапа две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф "пути РПЛ". Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф "пути регионов". На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов", команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". В суперфинале Кубка России сезона-2023/24 сине-бело-голубые со счетом 2:1 обыграли калининградскую "Балтику". Больше всего титулов у "Локомотива" (девять).