Криштиану Роналду объяснил, почему заплакал после незабитого пенальти на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему заплакал после нереализованного пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 о сборной Словении.

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«Когда ты увлечён тем, что делаешь, ты не можешь беспокоиться о своих чувствах. Например, я плакал в тот день, когда не забил пенальти. Когда я плакал, это было не потому, что я чувствовал, что если я не забью пенальти, и если Португалия вылетит, мир рухнет на меня. Это не из-за этого. Эти люди меня не знают. «Представьте, последние 27 пенальти, которые вы забиваете, а потом не реализовываете один, в этот период вы чувствуете себя плохо. Люди, которые приходят на стадион — ваши дети, ваша мама, ваша девушка, все, мне было грустно из-за этого. Вы считаете, я думаю, что я не реализовал пенальти, и Португалия разозлится на меня, скажут, что мы потерпели неудачу, потому что Криштиану не реализовал пенальти? Я даже не думал об этом», — сказал Роналду на своём YouTube-канале во время беседы с Рио Фердинандом.

Напомним, сборная Португалии дошла до четвертьфинала Евро-2024, где в серии пенальти проиграла сборной Франции.