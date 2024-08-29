Месси оскорбили от имени Мбаппе

Аккаунт французского футболиста "Реала" Киллиана Мбаппе в соцсети X подвергся хакерской атаке. Об этом сообщила газета Mirror.

По информации источника, злоумышленники разместили несколько сообщений, в частности "Роналду - величайший футболист всех времен" и "Карлик Месси". Также хакеры разместили несколько оскорбительных сообщений в адрес команд Английской премьер-лиги. Вскоре опубликованные сообщения были удалены.

Страница Мбаппе в X не в первый раз подверглась атаке со стороны хакеров. В 2019 году злоумышленникам также удалось получить доступ к аккаунту футболиста на этой платформе. После чего они переименовали страницу Мбаппе, добавив к его фамилии собственные никнеймы.