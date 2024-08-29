Стали известны все участники основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В турнире выступят 36 команд, последними путевки в основной раунд завоевали загребское «Динамо», французский «Лилль», сербская «Црвена Звезда» словацкий «Слован». В ночь на четверг, 29 августа, они преодолели раунд плей-офф квалификации.

Наибольшее представительство в Лиге чемпионов получили Германия и Италия (по 5 клубов). Российские команды не имели возможности выступить в турнире.

С нынешнего сезона формат Лиги чемпионов поменяется. Традиционная групповая стадия упразднена, вместе этого все участники сыграют друг с другом по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

Напрямую в плей-офф пройдут восемь лучших клубов, обладатели мест с 9-го по 24-е проведут стыковые матчи за право выйти в эту стадию, а остальные прекратят борьбу за титул.