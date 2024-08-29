Леонид Слуцкий ответил на вопрос, жива ли интрига в РПЛ

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, жива ли интрига в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

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«Понятно, что «Зенит» — фаворит любого чемпионата России в последние годы. Но я не вижу по игре какого-то космического разрыва», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».

Напомним, 24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0. После шести туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — третий, команда Мурада Мусаева отстаёт от сине-бело-голубых на два очка. Лидирует московский «Локомотив» (15 очков).