Слуцкий: Дзюба всегда был медленной телегой, но все остальное при нем

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о бывшем форварде «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» Артёме Дзюбе.

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«Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артёма Дзюбу, вытянет джекпот. Мало того что он сверхмастеровит, так ещё и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но всё остальное на месте. Сейчас Артём невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом. Уверен, что сорванный джекпот гарантирован», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.