Дзюба назвал себя самой сексуальной телегой

Артем Дзюба: «Я высококачественная и самая сексуальная телега, которая только существует. Надо слушать все, что говорит Слуцкий»
Артем Дзюба с иронией назвал себя самой сексуальной телегой.
36-летний форвард находится в статусе свободного агента.
Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не понимает скепсиса и сказал: «Да, он медленная телега, но все остальное на месте».
«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», – сказал Артем Дзюба.
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Артем Дзюба: «Я высококачественная и самая сексуальная телега, которая только существует. Надо слушать все, что говорит Слуцкий»
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