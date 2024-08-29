Дзюба назвал себя самой сексуальной телегой

Артем Дзюба с иронией назвал себя самой сексуальной телегой.

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36-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не понимает скепсиса и сказал: «Да, он медленная телега, но все остальное на месте».