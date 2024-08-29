Стало известно время начала жеребьевки Лиги чемпионов

Стало известно время жеребьевки Лиги чемпионов, которая с сезона-2024/25 будет проходить в новом формате.

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Команды узнают своих соперников 29 августа в 12:00 по московскому времени.

В новом формате турнира увеличилось число команд на групповой стадии — вместо 32 стало 36. Они будут разделены по корзинам, согласно коэффициенту УЕФА. Каждая команда сыграет по два матча с представителем всех четырех подгрупп, а напрямую из общей таблицы группового этапа выйдут места с первого по восьмое. Коллективы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за право участвовать дальше в турнире — проигравшие в этих парах продолжат участие в Лиге Европы. Команды, оказавшиеся на 25-36 местах, выбывают из еврокубков.

Финал Лиги чемпионов-2024/25 состоится на стадионе «Альянц Арена» в немецком городе Мюнхен.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола с зимы 2022 года.