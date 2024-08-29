Марцел Личка: соцсети – ахинея, наркотик

Марцел Личка выразил отрицательное отношению к алкоголю и социальным сетям.

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«Я всегда против алкоголя – это наркотик. Компьютерные игры и социальные сети – тоже наркотик. Если ты тратишь на них час-полтора – это еще допустимо.

К сожалению, так бывает, что футболист в тренажерном зале крутит велосипед и сидит в телефоне в социальных сетях – его сразу с тренировки можно убрать. Этот человек не приехал на тренировку, у него голова в другом месте.

Я сам играю с братом в PlayStation, но ни за что бы не сидел за компьютером два часа. Если на улице хорошая погода, лучше проводить время на свежем воздухе и играть в футбол, баскетбол, заниматься другими видами спорта. Это лучше, чем сидеть в социальных сетях.

Все эти соцсети – ахинея. Это ваше новое поколение такое, вы выросли на телефонах. А люди моего возраста играли в футбол, проводили время на улице.

Когда человек дисциплинированный, лучше выпить пиво, чем колу. Вам это любой доктор скажет. Но вы знаете, что есть люди, которые выпьют одну-две бутылки и продолжат пить, а закончат нашествием. Это уже плохо.

Каждый футболист сам за себя несет ответственность на улице и в других местах. Если человек будет пьяным каждую неделю, это катастрофа», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.