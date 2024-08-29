Тренер «Тюмени» рассказал, что вратарь Крицюк тренируется с командой

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков рассказал, что российский голкипер Станислав Крицюк тренируется в клубе.

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«Про Крицюка — правда. Он тренируется с нами. Как понимаю, многие клубы боялись сотрудничать с ним из-за его травмы. Он ведь на самом деле долго не играл», — приводит слова Меньщикова Metaratings.

Предыдущим клубом 33-летнего Станислава Крицюка был португальский «Жил Висенте». Ранее он также выступал в Португалии за «Риу Аве», «Брагу» и «Белененсеш». В России голкипер успел поиграть за «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом страны. В активе Крицюка также есть два матча за национальную команду России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 400 тыс.