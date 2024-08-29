«Реал» не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции

Мадридский «Реал» хотел бы, чтобы нападающий команды Килиан Мбаппе пропустил сентябрьский сбор национальной команды Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

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Такое желание клуба было выдвинуто намерением дать отдых форварду на это время.

29 августа сборная Франции объявила состав на матчи Лиги наций, Мбаппе был включен в этот список. Французские футболисты сыграют против соперников из Италии и Бельгии 6 и 9 сентября.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел два матча, не отметившись забитыми мячами.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч свой команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.