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Мостовой хочет пройти стажировку в «Спартаке»: «Там сейчас футбольный тренер и футбольные люди. Скоро решим вопрос»

Александр Мостовой заявил о желании пройти стажировку в «Спартаке».

Мостовой хочет пройти стажировку в «Спартаке»
© РИА Новости

Экс-футболист «Спартака» и сборной России проходит обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии.

«Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом. Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди», – сказал Мостовой.
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