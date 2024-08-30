Экс-президент «Локомотива» оценила шансы клуба стать чемпионом России

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что рано говорить о борьбе клуба с «Зенитом» за золото. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Рано это обсуждать: мы только вкатываемся в чемпионат, прошло всего шесть туров», — заявила Смородская.

«Локомотив» вышел на первое место в таблице РПЛ после домашней победы над «Ростовом» в шестом туре со счетом 3:2. Команда Михаила Галактионова обошла действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит», который после четырех побед на старте турнира затем сыграл вничью сначала в гостях с «Химками», а затем дома с московским «Спартаком» (0:0). «Локомотив» опережает «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» первого сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.