«Факел» объявил об уходе защитника в «Черноморец»

Защитник «Факела» Василий Черов продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце», сообщает пресс‑служба воронежского клуба.

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Подробности соглашения 28‑летнего футболиста с клубом МЕЛБЕТ‑Первой Лиги не сообщаются.

— Воронежский «Факел» и «Черноморец» из Новороссийска договорились о трансфере крайнего защитника Василия Черова. Футбольный клуб «Факел» благодарит Василия Черова за большой вклад в развитие команды, — говорится в сообщении.

Черов выступал за «Факел» с декабря 2020 года. Всего за воронежскую команду он провел 111 официальных матчей, в которых забил четыре мяча и сделал девять голевых передач.