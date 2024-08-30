Роналду назвал победу в финале Лиги чемпионов в Москве самой особенной

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал финал Лиги чемпионов 2008 года, который состоялся в Москве, самым запоминающимся в своей карьере.

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Напомним, тогда в решающем матче «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Челси» (1:1, 6:5 — пен.).

«Когда вы говорите «самый особенный», на ум всегда приходит первый финал Лиги чемпионов, в 2008 году, когда я играл за «Манчестер Юнайтед». Мы победили, я забил гол с игры, но промахнулся в серии пенальти. Конечно, те четыре победы, которые были с «Реалом», это невероятно», — сказал Роналду во время проведения жеребьёвки основного этапа Лиги чемпионов.

Напомним, 39-летний форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».