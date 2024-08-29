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Гвардиола подарил по 10 тысяч фунтов каждому из сотрудников «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал денежный подарок сотрудникам английского клуба, сообщает The Times.

Гвардиола подарил по 10 тысяч фунтов каждому из сотрудников «Манчестер Сити»
© globallookpress.com

Персонал, который работает с основной командой, получил по 10 тысяч фунтов от главного тренера «горожан». Речь идет о 60–70 сотрудниках «Манчестер Сити», в число которых входят экипировщики, повара, терапевты, бариста, охранники.

Гвардиола считает, что «более крепкие отношения и чувство единения могут привести к большему количеству побед».

Испанец возглавляет английский клуб с 2016 года.

Футбол