Гвардиола подарил по 10 тысяч фунтов каждому из сотрудников «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал денежный подарок сотрудникам английского клуба, сообщает The Times.

Персонал, который работает с основной командой, получил по 10 тысяч фунтов от главного тренера «горожан». Речь идет о 60–70 сотрудниках «Манчестер Сити», в число которых входят экипировщики, повара, терапевты, бариста, охранники.

Гвардиола считает, что «более крепкие отношения и чувство единения могут привести к большему количеству побед».

Испанец возглавляет английский клуб с 2016 года.