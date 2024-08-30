«Монако» начнет новый сезон на последнем месте из-за санкций французской лиги

БК «Монако» начнёт новый сезон-2024/2025 в лиге Франции с последнего места в турнирной таблице из-за санкций, связанных с контрактом разыгрывающего защитника Майка Джеймса, сообщает Basket News.

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Пресс-служба национального чемпионата Франции выпустила пресс-релиз, в котором объявила, что клуб «Монако» приговорён к штрафу в размере € 20 тыс. и получению одного поражения за нарушение двух статей регламента лиги. Кроме того, одна победа, полученная по ходу сезона, не будет засчитана в статистику побед и поражений клуба.

В двух нарушенных клубом статьях речь идёт о зарплатах и ​​способах выплаты игрокам в лиге, а также о налоге на заработную плату, который был введён в прошлом году. В частности речь идёт о правах на изображения игрока, проданном спонсору клуба, но о чём не было сообщено лиге.