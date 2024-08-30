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Стали известны корзины для жеребьёвки Лиги Европы

Стали известны корзины жеребьевки Лиги Европы. По данным Football Meets Data корзины будут выглядеть следующим образом.

Стали известны корзины для жеребьевки Лиги Европы
© Чемпионат.com

Корзина 1

«Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм», «Славия»

Корзина 2

«Реал Сосьедад», «Аз», «Брага», «Олимпиакос», «Лион», ПАОК, «Фенербахче», «Маккаби», «Ференцварош»

Корзина 3

«Карабах», «Галатасарай», «Виктория», «Будё-Глимт», «Унион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланн», «Мальме»

Корзина 4

«Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», РФШ, «Эльфсборг», ФКСБ.

В новом сезоне Лиги Европы не будет группового этапа. Вместо этого 36 клубов сыграют в рамках одной «лиги» в общем этапе, и каждая команда сыграет с восемью другими. Команды будут распределены в четыре корзины по девять клубов в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.

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Динамо
Манчестер Юнайтед
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