Во «Фратрии» обратились к Соболеву

«Фратрия», активная фанатская группировка московского «Спартака», в социальных сетях, обратилась к нападающему красно-белых Александру Соболеву, который с большой долей вероятности продолжит карьеру в петербургском «Зените».

«Ехай, Саша! И включи «Дорожную», — говорится в публикации «Фратрии».

Напомним, в летнее межсезонье Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.