Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Серхио Рамос

38-летний центральный защитник Серхио Рамос, этим летом покинувший «Севилью» в связи с истечением срока действия контракта, продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Ороба». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, стороны достигли полного соглашения по условиям личного контракта.

Рамос вернулся в «Севилью» летом 2023 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее экс-футболист сборной Испании также выступал за мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».