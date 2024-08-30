Экс-вратарь «Зенита» перешел в клуб Первой лиги

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Станислав Крицюк подписал контракт с клубом «Тюмень», который выступает в Первой лиге. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Российский вратарь выбрал 33-й игровой номер.

С лета этого года Станислав Крицюк являлся свободным агентом. До этого он выступал за португальский клуб «Жил Висенте». В России голкипер играл за петербургский «Зенит» и «Краснодар». С сине-бело-голубыми Крицюк завоевал золотые награды РПЛ. За национальную сборную России Станислав принял участие в двух матчах.

Текущее соглашение 33-летнего голкипера с новым клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тыс. евро.

1 сентября «Тюмень» в 8-м туре Первой лиги сыграет на выезде против «Сочи». Стартовый свисток запланирован на 19:00.

По итогам 7 туров «Тюмень» расположилась на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 5 баллов.