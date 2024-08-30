Ташуев о призывах футболиста Алиева убивать россиян: скатился в полный маразм

Тренер Сергей Ташуев высказался о призывах экс-игрока московского "Локомотива" Александра Алиева убивать мирных россиян в Курской области, заявив, что футболист скатился в маразм, передает RT.

"С интеллектом у него присутствовали проблемы. Со временем все это и привело к таким неадекватным заявлениям. Скатился в полный маразм", - сказал Ташуев.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ "продвигаться вперед и убивать мирное население".

"Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население", — сказал Алиев.

На Алиева было возбуждено уголовное дело из-за призывов к убийству на территории Курской области.

Футболист перешел из киевского "Динамо" в московский "Локомотив" в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.