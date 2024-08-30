Экс-футболисту может грозить до 12 лет тюрьмы за публичную поддержку ВСУ

Бывшему футболисту может грозить до 12 лет тюрьмы за публичную поддержку действий ВСУ
Адвокат Александр Добровинский рассказал, что бывшему футболисту «Локомотива» Александру Алиеву может грозить до 12 лет тюрьмы за публичный призыв к убийству мирного населения в Курске. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Это статья 205 УК РФ — до 12 лет за призыв к террористической деятельности и массовым убийствам. Уверен, в отношении него будет открыто уголовное дело,— заявил Добровинский.
Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.
Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.
В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.