Экс-футболисту может грозить до 12 лет тюрьмы за публичную поддержку ВСУ

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что бывшему футболисту «Локомотива» Александру Алиеву может грозить до 12 лет тюрьмы за публичный призыв к убийству мирного населения в Курске. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это статья 205 УК РФ — до 12 лет за призыв к террористической деятельности и массовым убийствам. Уверен, в отношении него будет открыто уголовное дело,— заявил Добровинский.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.