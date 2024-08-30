ЭСК вынесла решение по матчу «Динамо» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) вынесла решение по матчу 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:1). Так, комиссия признала, что главный арбитр матча Сергей Карасёв ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча.

«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Краснодар» на 85-й минуте матча. Задержка рукой со стороны защитника игрока обороняющейся команды «Краснодар» №53 Александра Черникова игрока атакующей команды «Динамо-Москва» №93 Диего Лаксальта повлияла на возможность продвижения атакующего игрока к мячу несмотря на то, что интенсивность данного воздействия была средней, а нападающий находился в неустойчивом положении. Учитывая то, что главный судья и его помощник хорошо видели данное воздействие со стороны защитника и оценили его, как ненаказуемое, сообщив об этом видеоарбитру, ВАР не стал вмешаться в игру, оценив силу и интенсивность воздействия руки защитника, как пограничную. Исходя из описанных обстоятельств, большинство экспертов комиссии считает ошибочным решение арбитра не назначить пенальти, но поддерживает решение ВАР не вмешиваться, ввиду наличия элементов пограничности в данной ситуации", — сказано в решение ЭСК на сайте РФС.