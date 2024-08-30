В «Баварии» рассказали о причинах срыва трансфера защитника «Байера»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о причинах срыва трансфера защитника Жонатана Та из леверкузенского «Байера». Ранее сообщалось, что мюнхенцы предложили около € 25 млн, в то время как «аптекари» требовали не менее € 30 млн.

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«Бавария» — это клуб, который должен принимать решения. Если мы не готовы заплатить определённую сумму, то мы её не заплатим. Даже если бы наблюдательный совет одобрил сделку, но мы посчитали бы, что она не подходит, то не стали бы этого делать. Меня не волнует, что там было написано. Я всегда говорил, что если есть расходы, то должны быть и доходы. Леверкузен дал нам срок три недели назад и сказал: «Слушайте, вы должны заплатить эту сумму к этому времени». И я написал Симону Рольфесу: «Симон, спасибо за дедлайн, спасибо за сумму, которую вы нам назвали. Но мы не можем договориться». На этом переговоры закончились. Это было три с половиной недели назад. И это реальная история, которая стоит за этим трансфером. Конечно, сейчас я снова спрашиваю, в случае если мы совершим продажу и у нас будут свободные деньги, сможем ли мы сделать это тогда. Много «если». Но нет, этого не произойдёт», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Та принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.