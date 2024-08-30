Семаку не навязывали трансфер Соболева. Тренер «Зенита» очень хотел подписать либо его, либо Кордобу
Сергею Семаку не навязывали трансфер Александра Соболева.
Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что тренер «Зенита» не хотел видеть форварда «Спартака» в петербуржском клубе, а игрока Семаку «навязало руководство».
Собеседники Спортса’’ опровергают эту информацию. Они заявляют, что Семак очень хотел подписать либо Соболева, либо форварда «Краснодара» Джона Кордобу.
Ожидается, что в ближайшие дни из «Зенита» уйдет нападающий Иван Сергеев. В команде останутся три нападающих: Соболев, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.
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