Семаку не навязывали трансфер Соболева

Сергею Семаку не навязывали трансфер Александра Соболева.

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что тренер «Зенита» не хотел видеть форварда «Спартака» в петербуржском клубе, а игрока Семаку «навязало руководство».

Собеседники Спортса’’ опровергают эту информацию. Они заявляют, что Семак очень хотел подписать либо Соболева, либо форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

Ожидается, что в ближайшие дни из «Зенита» уйдет нападающий Иван Сергеев. В команде останутся три нападающих: Соболев, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.