«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин»

Футболисты московского "Спартака" дома со счетом 1:0 обыграли казанский "Рубин" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

Гол на 74-й минуте с пенальти забил Эсекьель Барко. На 62-й минуте полузащитник "Спартака" Роман Зобнин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Последний раз "Спартак" проигрывал в РПЛ в первом туре, тогда красно-белые на выезде со счетом 0:2 уступили "Оренбургу".

"Спартак" благодаря победе поднялся на третье место, подопечные Деяна Станковича набрали 14 очков. "Рубин" - седьмой с 10 очками. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, "Спартак" 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо", "Рубин" 13 сентября примет самарские "Крылья Советов".