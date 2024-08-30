Призвавший убивать мирных в Курской области футболист записал оскорбительное видео

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев отреагировал в своих соцсетях на новость о том, что в России на него завели уголовное дело из-за призывов убивать мирных россиян в Курской области.

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"Когда я на передок приезжаю — я всегда смотрю назад. Запомните. Кого бояться? Вас, чертей?" - сказал Алиев на новом видео.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ "продвигаться вперед и убивать мирное население".

"Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население", — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского "Динамо" в московский "Локомотив" в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Ранее тренер Сергей Ташуев заявил, что футболист Алиев скатился в полный маразм.