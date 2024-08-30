Генич отреагировал на переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на переход нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит». Генич сделал репост публикации одного из своих коллег, который пишет, что ему безразличен этот трансфер, так как все устали от большого количества новостей с этим инфоповодом. Константин согласился с данным мнением.

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«Вот абсолютно те же мысли. И реакция. Перешел и перешел», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.