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«Нам подложили свинью!» Болельщики «Зенита» — о трансфере Соболева из «Спартака»

Болельщики «Зенита» под новостью о трансфере Александра Соболева из «Спартака» оставили более тысячи комментариев за 40 минут. Подавляющее большинство фанатов-комментаторов негативно относится к переходу нападающего:

«Нам подложили свинью». Болельщики «Зенита» — о трансфере Соболева
© Чемпионат.com
  • «Плевок в лицо болельщикам!»
  • «Болелы «Спартака» ликуют...»
  • «Сергей Богданович и Александр Иванович, можете спокойно проследовать вслед за Соболевым. Позорище»
  • «Тебе здесь не рады» (обращение к Соболеву).
  • «Семак, Медведев — «спасибо» за столетие».
  • «Отличный юбилей с привкусом дерьма».
  • «А так ли он нужен? Если и без него чемпионат тоже можно спокойно выигрывать с таким составом».
  • «В год столетия клуба свинью подложили всем нам».

Цензура не позволяет процитировать текст большинства негативных комментариев, которые передают общее настроение болельщиков «Зенита» по данному инфоповоду. Однако в комментариях были и те фанаты сине-бело-голубых, которые оставляли нейтральные или даже позитивные сообщения о трансфере Соболева:

Футбол
Александр Соболев
Зенит
Спартак