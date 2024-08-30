«Нам подложили свинью!» Болельщики «Зенита» — о трансфере Соболева из «Спартака»
Болельщики «Зенита» под новостью о трансфере Александра Соболева из «Спартака» оставили более тысячи комментариев за 40 минут. Подавляющее большинство фанатов-комментаторов негативно относится к переходу нападающего:
- «Плевок в лицо болельщикам!»
- «Болелы «Спартака» ликуют...»
- «Сергей Богданович и Александр Иванович, можете спокойно проследовать вслед за Соболевым. Позорище»
- «Тебе здесь не рады» (обращение к Соболеву).
- «Семак, Медведев — «спасибо» за столетие».
- «Отличный юбилей с привкусом дерьма».
- «А так ли он нужен? Если и без него чемпионат тоже можно спокойно выигрывать с таким составом».
- «В год столетия клуба свинью подложили всем нам».
Цензура не позволяет процитировать текст большинства негативных комментариев, которые передают общее настроение болельщиков «Зенита» по данному инфоповоду. Однако в комментариях были и те фанаты сине-бело-голубых, которые оставляли нейтральные или даже позитивные сообщения о трансфере Соболева: