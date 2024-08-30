Губерниев оценил переход Соболева в «Зенит» из «Спартака»

Футболист Александр Соболев столкнется с недовольством болельщиков из-за перехода в «Зенит» из «Спартака», рассказал в беседе с Lenta.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, это хорошо, что Соболев хоть где-то будет играть.

Перешел и молодец. В конце концов, здорово, что он хоть где-то будет играть, потому что в «Спартаке» не играл. Он, безусловно, сильный футболист, поэтому только усилит «Зенит». Посмотрим, сумеет ли он закрепиться в команде, — объяснил эксперт.

Комментатор отметил, что Соболев столкнется с недовольством со стороны болельщиков, однако это нормально. Похожая история произошла с российским футболистом Владимиром Быстровым. Однако Соболев классный спортсмен, поэтому справится с этим, добавил Губерниев.

Такова спортивная жизнь. Посмотрим, насколько Соболеву удастся выдержать этот удар. Но футболист он классный, поэтому я в него верю. Может, он расцветет и будет в зените своей славы в «Зените», — заключил комментатор.

Ранее бывший игрок сборной СССР и России Александр Мостовой заявил, что не надо осуждать нападающего Александра Соболева за то что он перешел из «Спартака» в «Зенит». Он отметил, что сейчас все решают деньги.