Сын футболиста Соболева спел песню группы «Ленинград»

Нападающий Александр Соболев, который 30 августа перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит", выложил в своем Telegram-канале видео, на котором его сын поет песню группы "Ленинград" "В Зените".

"А почему бы и не спеть нам?" - подписал ролик Соболев-старший.

Соболев был выведен из основы "Спартака" после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против "Оренбурга" (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за "Спартак" с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" сыграет на выезде с "Пари НН". Матч состоится 31 августа.