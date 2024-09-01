«Реал» не беспокоится из-за отсутствия голов у Мбаппе

В мадридском "Реале" не испытывают волнений из-за того, что французский нападающий Килиан Мбаппе пока не забивает в чемпионате Испании. Об этом сообщает AS.

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Мбаппе провел три матча в составе "Реала" в национальном первенстве и не сумел отличиться результативными действиями. При этом в клубе уверены, что Мбаппе - это топ-игрок, проблема низкой результативности заключается не в нем.

"Реал" после трех туров набрал пять очков, в активе команды одна победа и две ничьих.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и "Реалом" было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за "ПСЖ", в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В составе "Реала" Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. "Реал" обыграл в Суперкубке итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч своей команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.