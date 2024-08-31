Экс-тренер «Спартака» Абаскаль установил антирекорд в своем новом клубе

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, сейчас работающий с «Гранадой», выступающей в испанской Сегунде, установил антирекорд клуба. Испанец проиграл стартовые 2 домашних матча впервые в истории клуба. Команда из одноименного города провела в чемпионате 35 сезонов.

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Сейчас «Гранада» идет на 12-й строчке после 3-х туров. Задача Абаскаля — вернуть клуб в Ла лигу, для чего необходимо попасть хотя бы в первую шестерку. Болельщики уже требуют отставки специалиста.

В «Спартаке» Абаскаль провел 2 неполных сезона. Лучшее достижение — 3-е место в сезоне-22/23. Испанца уволили в конце прошлого сезона, временно исполняющим обязанности назначили Владимира Слишковича.

Любопытно, что Абаскаль строит команду с нуля. После вылета из элиты «Гранада» рассталась с ключевыми игроками, взамен набрав молодых игроков из клубов высшего дивизиона. Среди таких, например, Рейньер из академии «Реала» или вратарь Люка Зидан, сын легендарного Зинедина.