Анчелотти заявил, что «Реал» находится не в лучшей форме

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал нынешнее состояние команды на пресс-конференции после матча 4-го тура испанской Примеры с «Бетисом», который завершился в пользу «сливочных» со счётом 2:0.

© championat.com

«Мы пока не в лучшей форме, но мы к этому скоро придём», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

«Реал» Мадрид заработал восемь очков за четыре матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Бетис» набрал два очка и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков.

Следующий матч «сливочных» состоится 14 сентября в Сан-Себастьяне с командой «Реал Сосьедад» в рамках 5-го тура испанской Примеры.