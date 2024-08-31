«Барселона» одержала победу в Примере со счетом 7:0

Футболисты "Барселоны" дома со счетом 7:0 обыграли "Вальядолид" в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне.

В составе победителей хет-трик оформил Рафинья (20, 64, 72-я минуты), также голы забили Роберт Левандовский (34), Жюль Кунде (45+2), Дани Ольмо (83) и Ферран Торрес (85).

"Барселона" с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, команда является единственной, которая выиграла все матчи текущего сезона испанского первенства. "Вальядолид" занимает 12-е место с четырьмя очками. В следующем туре "Барселона" 15 сентября на выезде сыграет с "Жироной", "Вальядолид" в этот же день в гостях встретится с "Сельтой".