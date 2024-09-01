21-летний марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб забил дебютный гол за московское «Динамо» в своём первом матче в РПЛ. Форвард реализовал 11-метровый удар во встрече 7-го тура чемпионата с «Оренбургом».

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Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. На момент написания новости идёт 79-я минута, счёт 2:1 в пользу «Динамо».

«Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу» с января 2024 года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 600 тыс. В составе бело-голубых игрок дебютировал в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).