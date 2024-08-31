«Ахмат» сыграл вничью с «Акроном»

В субботу в поединке седьмого тура РПЛ "Ахмат" на своем поле разошелся миром с "Акроном" из Тольятти - 0:0. Таким образом, обе команды набрали по пять очков и теперь делят двенадцатое-пятнадцатое места в турнирной таблице вместе с "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо". А клуб из Грозного по-прежнему остается единственной командой, не одержавшей еще ни одной победы в чемпионате страны в новом сезоне.

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Редко какому наставнику "Ахмата" в наше время удавалось хотя бы один полный сезон удержаться на своем посту. За последние пять лет в клубе сменилось десять (!) главных тренеров. Причем все отставки были связаны исключительно с неудачными выступлениями. Нынче ситуация выглядит тревожно: после шести туров хозяева занимают последнее, 16-е место в чемпионате России, не одержав еще ни одной победы.

Поэтому положение нынешнего рулевого Магомеда Адиева, который возглавил грозненцев в начале апреля, устойчивым совсем не выглядит. Не исключено, осечка в сегодняшней встрече может стать для него даже роковой. Более того, в столице Чечни говорят, что уже якобы готова и замена в лице Сергея Ташуева, кстати, уволенного именно с этой должности в августе прошлого года.

В данных обстоятельства для Адиева противостояние с дебютантом РПЛ рядовым уж точно не назовешь.

А вот его коллеге из "Акрона" Зауру Тедееву, хотя также имеющие четыре очка волжане опережают оппонента лишь по дополнительным показателям, в данный момент беспокоиться вряд ли стоит. Новичок высшего отечественного дивизиона неплохо показывает себя в споре с грандами, а одержанная - пусть и в серии пенальти - сенсационная победа в минувшую среду над питерским "Зенитом" (питерцы потерпели вообще первое поражение в сезоне) стала для молодого клуб, по общему мнению, исторической…

В свою очередь, ослабленные многочисленными травмами хозяева явно желали изменить свое незавидно положение и сразу бросились вперед. Особенно это относилось к бразильцу Фелиппе Кардосо: центрфорвард, призванный заменить покинувшего лучшего бомбардира клуба за всю историю Мохамеда Конате, опасно прорвался справа, а затем попал в защитника из неплохой позиции с линии штрафной. Еще при подаче углового центральный защитник гостей Пауло Витор выбил мяч из ворот, которые впервые в чемпионате защищал экс-голкипер "Зенита" Александр Васютин.

Волжане дебютный натиск достаточно хладнокровно отразили и сами стали регулярно появляться на половине поля соперника, исполнили шесть угловых.

Затем действия перешли практически полностью в середину поля, где футболисты до самого перерыва старались, прежде всего, не дать что-либо организовать оппонентам у собственных ворот.

В самом дебюте второй половины дела пошли чуть веселее: Солтмурад Бакаев с линии штрафной пробил над перекладиной хозяев, а Владислав Камилов едва не поразил издали правый угол ворот "Акрона".

Правда, продолжения не последовало: хозяева чаще владели мячом, настойчиво прессинговали на чужой половине, регулярно старался идти на обострение Лечи Садулаев, Однако до создания голевых моментов дело никак не доходило из-за неточных передач в штрафную гостей.

Постепенно тольяттинцы вернули себе владение мячом, хотя их активность в какие-либо опасные моменты у чужих ворот не конвертировалась.

Зато на 83-й минуте молодой крайний защитник хозяев Турпал-Али Ибишев после подачи углового вполне мог забить, но отправил головой мяч в перекладину, а еще два быстрых выпада грозненцев защитники прерывали с большим трудом. Однажды близки у спеху были гости: Стефан Лончар промахнулся их неплохой позиции после подачи углового.

В результате соперники голов так и не забили, Теперь сразу у четырех команд стало в активе по пять очков - у "Оренбурга", "Акрона", махачкалинского "Динамо" и "Ахмата". Они делят теперь двенадцатое-пятнадцатое места в РПЛ. А на самое дно турнирной таблицы опустился воронежский "Факел".