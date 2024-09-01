Норвежский нападающий Холанд установил рекорд английского футбола XXI века

В ходе матча третьего тура английской Премьер-лиги, где встретились команды «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил два хет-трика в трех первых стартовых матчах. Он стал первым в истории футболистом XXI века, который показал такой результат. Об этом стало известно в воскресенье, 1 сентября.

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Всего во время встречи норвежец забил три гола. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Вест Хэм Юнайтед», следует из сообщения в Telegram-канале Opta Sports.

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