«Атланта» не указал флаг России напротив фамилии Миранчука

Американская "Атланта" не стала указывать гражданство российского полузащитника Алексея Миранчука в стартовой расстановке перед матчем регулярного чемпионата МЛС.

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На своей странице в социальной сети X клуб опубликовал фото, на котором изображены игроки, которые должны были выйти в стартовом составе, и флаги стран, чье гражданство они имеют. Миранчук единственный оказался без флага.

Миранчук впервые вышел в стартовом составе и провел на поле 91 минуту, не отличившись результативными действиями. Для россиянина этот матч стал вторым в составе американской команды.

Миранчук одержал первую победу в составе «Атланты»

Официально о трансфере Миранчука в "Атланту" было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую "Аталанту" с 2020 года с перерывом на "Торино", куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с "Аталантой"

Миранчук выиграл Лигу Европы. Миранчук дебютировал за "Атланту" в ночь на 25 августа по московскому времени. Россиянин вышел на замену в игре против "Лос-Анджелес Гэлакси" на 62-й минуте при счете 0:0. За недолгое время, проведенное на поле, он имел реальную возможность отличиться, но мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в перекладину. Матч завершился поражением "Атланты" — 0:2.