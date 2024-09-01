Зарема высмеяла «Спартак» за слова о Виллиане Жозе

Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась форварде красно-белых Виллиане Жозе.

«А что с Виллианом Жозе не так? Не понравился тарасовский борщ? Или, может, тоже захотел в «Зенит» к бразильцам? От: «такой форвард был на рынке, что его нельзя было не взять» до: «я разочарован» прошёл месяц», – цитирует Зарему Салихову Metaratings.ru.

По завершении игры «Спартак» – «Рубин» (1:0) гендиректор московского клуба Олег Малышев заявил, что разочарован в Виллиане Жозе и выразил надежду на исправление ситуации.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Реал Бетиса» в июле 2024 года за 2 миллиона евро. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне 32-летний нападающий принял участие в шести матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 181 минуту.

После трансфера Жозе сообщалось, что он прибыл в расположение «Спартака» с лишним весом.