Футболиста «Наполи» ограбили у стадиона после матча чемпионата Италии

Футболист «Наполи» Давид Нерес подвергся вооруженному нападению после матча чемпионата Италии, сообщает CalcioNapoli24.

Инцидент произошел в субботу на территории домашнего стадиона клуба из Неаполя после матча третьего тура Серии А против «Пармы» (2:1).

— Давид хотел бы извиниться перед болельщиками, которые ждали его снаружи. Когда он пытался покинуть стадион после игры, двое мужчин на мотоцикле, угрожая оружием, ограбили его, — написала супруга игрока Кира Вайнона в социальной сети.

Двое преступников на мотоцикле подъехали к машине слева, разбили стекло и, угрожая футболисту пистолетом, потребовали отдать дорогие часы. Нерес выполнил требования, после чего грабители скрылись с места преступления.

27‑летний Нерес перешел в «Наполи» из португальской «Бенфики» летом 2024 года. За новый клуб он успел провести только два матча.

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