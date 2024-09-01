Сборная России отреагировала на отсутствие национального флага у футболиста Миранчука

Сборная России по футболу отреагировала на то, что американский клуб «Атланта Юнайтед» не указал гражданство и лишил флага российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает «Чемпионат».

© Пресс-служба "Атланта Юнайтед"

Клуб «Атланта Юнайтед» опубликовал стартовый состав на матч высшей футбольной лиги США (МЛС) против «Шарлотты». Рядом с фото каждого игрока был помещен национальный флаг его страны. Миранчук оказался единственным футболистом, лишенным флага.

«Вы потеряли что-то важное», — обратились к американцам представители сборной России в соцсети X.

Миранчук впервые вышел в стартовом составе «Юнайтед» и провел на поле 91 минуту. Это его второй матч в составе американского клуба. Впервые он появился на поле 25 августа.

«Атланта» не указал флаг России напротив фамилии Миранчука

О переходе Миранчука в американский клуб стало известно 30 июля. До этого он провел 98 матчей за итальянскую «Аталанту», с которой выиграл Лигу Европы.