Стало известно, как Соболев может помочь «Зениту»

Защитник "Химок" Александр Филин кратко оценил переход российского нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" и рассказал, каким образом форвард уже помогает своему новому клубу. Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру".

"Посмотрим. Медийно он точно помогает", - со смехом сказал Филин.

Официально о переходе Соболева из "Спартака" в "Зенит" было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с "Пари Нижним Новгородом", который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы "Спартака" после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против "Оренбурга" (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за "Спартак" с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.