Ташуев возглавил «Ахмат» до конца декабря

Российский специалист Сергей Ташуев станет главным тренером «Ахмата», сообщает

«Спорт-Экспресс»

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По информации источника, соглашение между сторонами рассчитано до конца декабря 2024 года.

Ранее 65-летний Ташуев уже тренировал грозненцев — с сентября 2022 года по август 2023-го. Последним местом работы для него является воронежский «Факел».

1 сентября стало известно об увольнении Магомеда Адиева с поста главного тренера «Ахмата». Генеральный директор клуба сообщил, что решение связано с плохими результатами команды и отсутствием игры. 47-летний россиянин руководил бело-зелеными с апреля этого года.

После 7 туров чемпионата России «Ахмат» занимает 15-е место, набрав 5 очков. 15 сентября грозненцы проведут мачт против столичного «Динамо». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14.15 по московскому времени.