Несколько игроков «Зенита» отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке

Несколько россиян из состава "Зенита" отказались сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым в раздевалке команды. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

При этом третий источник сообщает, что о серьезном конфликте не идет речи. Разговор об отказе сидеть рядом с Соболевым в раздевалке действительно был, однако носил шутливый характер.

Официально о переходе Соболева из "Спартака" в "Зенит" было объявлено 30 августа.

Соболев был выведен из основы "Спартака" после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против "Оренбурга" (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за "Спартак" с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.