Стали известны составы «Динамо» и «Оренбурга» на матч РПЛ

"Оренбург" и московское "Динамо" назвали стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Оренбург": Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Башич, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

"Динамо" Москва: Лунев, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Матч состоится на стадионе "Газовик" в Оренбурге", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Поединок обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

"Динамо" после шести туров идет на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства. Подопечные Марцела Лички набрали 12 очков. У лидирующего петербургского "Зенита", который уже сыграл матч седьмого тура, в активе 17 баллов. "Динамо" одержало четыре победы и дважды уступило.

"Оренбург" идет на 13-й позиции, в активе команды пять баллов. Команда один раз победила, дважды сыграла вничью и трижды уступила. Такое же количество баллов у махачкалинского "Динамо", тольяттинского "Акрона" и грозненского "Ахмата".