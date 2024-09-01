Журова объяснила решение "Атланты" не указывать флаг России

Решение американского футбольного клуба "Атланта" не указывать российский флаг во время представления Алексея Миранчука связано с желанием избежать конфликта со своими спонсорами. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Миранчук оказался единственным футболистом стартового состава "Атланты" в игре с "Шарлотт", которого в своей публикации в социальной сети клуб оставил без национального флага.

"Мы в этой ситуации ничего им диктовать не можем, клуб реагирует в зависимости от спонсоров, от того, как они к этому отнесутся, - сказала Журова. - В Национальной хоккейной лиге тоже разное отношение: одни публикуют и говорят, что игрок из России, другие категорически этого не делают. Все зависит от настроения спонсоров и владельцев клубов. В Америке отношение к российскому флагу не всегда однозначное".

"И надо понимать, что они купили не российского футболиста, а просто футболиста, который должен выполнять определенные функции - играть так, как им нужно. В коммерческом спорте фактор страны не играет никакой роли", - добавила она.

28-летний Миранчук подписал контракт с "Атлантой" до 2027 года, о переходе клуб объявил 30 июля. До этого футболист выступал за итальянскую "Аталанту", с которой в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы. Ранее Миранчук также защищал цвета московского "Локомотива", выиграв с ним чемпионат России (2018) и кубок страны (2015, 2017, 2019).